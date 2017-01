Brand in drie monumentale huizen in Heusden

HEUSDEN - Voor drie huiseigenaren in Heusden begint het nieuwe jaar dramatisch. Een brand heeft in ieder geval de daken van de huizen bereikt. Onbekend is wat de oorzaak is van de brand, maar volgens de brandweer zou het met verbouwingswerkzaamheden te maken kunnen hebben.

De monumentale huizen staan in de Putterstraat in het vestingstadje Heusden. Twee van de drie huizen zijn net helemaal opgeknapt. In een van die huizen zijn de nieuwe bewoners nog niet eens verhuisd. De waterschade is enorm.



Een van de bewoners van de huizen was even verderop bij haar moeder nieuwjaar aan het vieren. Ze hadden net getoast toen de brandweer langskwam. Het bleek om haar eigen huis te gaan.Rond half drie zaterdagavond was de brand geblust en kon de brandweer weer weg uit de Putterstraat.