Basisschool De Rungraaf in Eindhoven in vlammen

EINDHOVEN - Basisschool de Rungraaf aan de Vlokhovenseweg in Eindhoven is in de nacht van oud op nieuwjaar in vlammen opgegaan. De brandweer kreeg de melding rond tien over twee binnen.

Het gaat op een grote uitslaande brand. Of de brand door vuurwerk veroorzaakt is, is nu nog onbekend. Later meer bijzonderheden.