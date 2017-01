Brandweer Tilburg viert de jaarwisseling op straat: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

TILBURG - Extreem druk was het niet voor de brandweermannen in Tilburg die zaterdagnacht dienst hadden. De hele dag en avond waren er regelmatig containerbrandjes geweest en 'vreugdevuurtjes' zoals ploegleider Peer van Doorn ze optimistisch noemt. Maar op het magische moment van de jaarwisseling stond zijn ploeg wel op straat. En dat had hij in de 20 jaar dat hij bij de brandweer is nog nooit meegemaakt.

"We zijn er op zo'n avond als deze wel op voorbereid dat we vaak opgeroepen worden, maar meestal gaat het om kleinere brandjes die snel geblust zijn," zegt Peer van Doorn.



Binnen twee minuten op pad

Als ze er niet op uit hoeven kijken de mannen in alle rust naar de oudejaarsshows op televisie, ze praten wat met elkaar of brengen de tijd lezend door. Maar die rust verandert meteen in actie als er een brandmelding binnenkomt en overal de piepers gaan trillen."Dan moeten we binnen twee minuten klaar zijn om uit te rukken."





Peer van Doorn herinnert zich hoe ze een paar jaar geleden naar een uitslaande woningbrand moesten. "Er lag nog een kind in dat huis te slapen, terwijl in het huis vuurwerk was opgeslagen. Het kindje is gelukkig door een neefje gered. Maar dat menselijk leed op een moment dat iedereen elkaar het beste wenst, dat blijft je wel bij."Rond oudjaar houdt iedere brandweer man of - vrouw er rekening mee dat er in een huis of in een auto vuurwerk kan liggen. "Ook als we naar een auto-ongeluk moeten letten we erop dat er misschien vuurwerk in de achterbak ligt." Daarom worden de autobranden in de Korvelseweg zaterdagnacht met grote voorzichtigheid geblust. "Bovendien staan de auto's in de buurt van schuurtjes en we willen voorkomen dat de brand overslaat."Tegen de tijd dat de autobranden geblust zijn is het letterlijk vijf voor twaalf. Bijna nieuwjaar dus. "Jongens, wie heeft er een goed horloge?" klinkt het dan.Samen met de nog aanwezige politieagenten tellen de brandweermannen af. Om elkaar om klokslag twaalf uur uitbundig het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. "Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt", zegt Peer van Doorn, "dat ik op straat de beste wensen uitdeel."Als hij zijn rondje gemaakt heeft krijgt ook de collega van de meldkamer nog de beste wensen. Maar eenmaal terug op de kazerne is het toch echt de hoogste tijd voor een telefoontje naar het thuisfront. En daarvoor moet zelfs het miniglaasje champagne even wachten.