Toch weer autobranden in Veen

VEEN - Ook deze nieuwjaarsnacht zijn er weer auto's in Veen in brand gestoken. Dat gebeurde op de Grotestraat in Veen vlakbij het café waar enkele jaren geleden 101 mensen werden opgepakt in het nieuwjaarsweekend.

Het was voor de brandweer moeilijk om de autobrand te blussen. Jongeren die rondom de brand stonden lieten de brandweerwagen er niet door. De brandweer moest de wagen laten staan en aan de wandel met de brandweerslangen om de brand te blussen. Een paar uur later werd er weer een auto in de brand gestoken.



Even verderop werd het de brandweer onmogelijk gemaakt een brand te blussen omdat jongeren vuurwerk naar de brandweer gooiden. Het ging om een buitenbrandje.



Vrijdagavond werd er ook al een auto in de brand gestoken in Veen. Tientallen jongeren verzamelden zich toen op het kruispunt van de Witboomstraat in Veen.