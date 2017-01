Vuurwerkslachtoffer Ossendrecht zeer ernstig gewond aan oog

OSSENDRECHT - Een jongeman is tijdens de jaarwisseling in Ossendrecht gewond geraakt toen hij vuurwerk in zijn oog kreeg. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde aan de Pottenberg. Het slachtoffer kreeg het vuurwerk tijdens het afsteken in zijn gezicht.



Ziekenhuis

Volgens de politie is de jongeman met zeer ernstig oogletsel naar het ziekenhuis gebracht.