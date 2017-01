Code geel, kans op gladheid in deel Brabant

EINDHOVEN - Het KNMI waarschuwt zondag voor gladheid in het oosten van Brabant.

Volgens de weerdienst is er tot in de loop van de ochtend kans op lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en door aanvriezende mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven.



Sneeuw mogelijk

In het zuidoosten van Nederland is er zondagavond kan op sneeuw. Volgens weeronline gaat het voornamelijk om natte sneeuw.