Fietser botst tegen paal en moet naar ziekenhuis

LAGE MIERDE - Bij een ongeluk op de Wellenseind in Lage Mierde is zondagochtend een fietser gewond geraakt.

De man klapte om tien voor halftien ter hoogte van camping De Hertenwei op een paal langs het fietspad.



Gladheid

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Gladheid is mogelijk de oorzaak van het ongeluk.