Glenn en Wim ruimen al twintig jaar vuurwerkresten op: 'Heerlijk als alles weer schoon is'

TILBURG - Gewapend met een bezem, bladblazer en veegwagen zijn medewerkers van de Diamantgroep zondagochtend alweer vroeg in de weer om de vuurwerkresten in de binnenstad van Tilburg op te ruimen. "Het is heerlijk om te zien dat alles weer schoon is", zegt veegwagenchauffeur Glenn.

Glenn vormt samen met collega Wim al twintig jaar een gouden team. "We doen bijzondere klussen zoals Nieuwjaar altijd samen", zegt de doorgewinterde schoonmaker van achter het stuur.



Vuurwerk

Gedreven baant hij met zijn wagen een weg over de flesjes en kartonnen dozen waar enkele uren eerder nog het mooiste vuurwerk uit afgestoken werd. Wim zorgt met een bladblazer dat de rommel makkelijker opgeruimd wordt. "Het valt wel mee dit jaar", zegt Wim terwijl hij stug doorwerkt.



Om kwart voor elf ging Wim naar bed, om op nieuwjaarsochtend rond halfzes fit uit bed te komen. Het vuurwerk zelf heeft hij niet gezien. "Maar ik heb vast niets gemist." Of ze het niet vervelend vinden om op de eerste dag van het jaar te werken? "Nee hoor, het is ons werk."



Nieuwjaarsvegen

Overigens trekken niet alleen Glenn en Wim zondag de straten in om afval op te ruimen. Duizenden Nederlanders hebben zich aangemeld om vrijwillig mee te doen aan de actie Nieuwjaarsvegen van de Stichting Nederland Schoon.



Het Nieuwjaarsvegen begint om twaalf uur.