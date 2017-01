De Efteling bestaat 65 jaar en dat vieren ze met dit jubileumlied

KAATSHEUVEL - 2017 is het jaar dat de Efteling 65 jaar bestaat. Op 31 mei beleeft het attractiepark zijn jubileum en dat moet natuurlijk gevierd worden. Met een nieuwe attractie, een boek, een museumtentoonstelling èn een bijzonder jubileumlied met beelden die de geschiedenis van het park vertellen.

Op 31 mei 1952 werd de Efteling geopend, toen nog met alleen het door Anton Pieck en Peter Reijnders bedachte Sprookjesbos.



65 jaar later is het oudste nog geopende themapark ter wereld 72 hectare groot. In 2015 kwamen er 4,7 miljoen bezoekers langs en draaide het park een jaaromzet van bijna 200 miljoen euro.



Symbolica

2017 beloofd dus een bijzonder jaar te worden en dat wordt onder meer gevierd met de opening van de nieuwe attractie Symbolica. In de zomer moet de nieuwe publiekstrekker zijn deuren openen.



Ook worden in 2017 de logeermogelijkheden verder uitgebreid met de opening van het vakantiepark Efteling Loonsche Land.



Herinneringen

Om het jubileum te vieren werden bezoekers eerder opgeroepen om hun herinneringen aan het park te delen. Deze worden dit jaar verwerkt in een boek en een speciale tentoonstelling.



Lied

Maar nu al is er het speciale Efteling Jubileumlied. Iets na midddernacht, in de eerste minuten van 2017 werd de bijbehorende videoclip op YouTube geplaatst. De beelden vertellen het verhaal van 65 jaar Efteling-geschiedenis.