Twaalf vuurwerkslachtoffers in ziekenhuizen West-Brabant, veertien door drank of drugs

ROOSENDAAL/BREDA - Bij het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom en bij het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn tijdens de jaarwisseling in totaal twaalf vuurwerkslachtoffers binnengebracht. Ook werden veertien mensen behandeld die te veel alcohol of drugs hadden gebruikt. Dat melden de ziekenhuizen zondagochtend.

In het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal werd een 50-jarige man binnengebracht die door een vuurpijl gewond was geraakt aan zijn hand.



Druk in Bergen op Zoom

Op de spoedeisende hulp van de vestiging in Bergen op Zoom was het aanzienlijk drukker met slachtoffers van de jaarwisseling. Zes personen kwamen binnen met oogletsel. Twee van hen werden overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. Ook had iemand een beenwond opgelopen.



ZIE OOK: Vuurwerkslachtoffer Ossendrecht zeer ernstig gewond aan oog



Verder hadden acht slachtoffers, onder wie een 16-jarige, te veel gedronken. Een persoon had drugs gebruikt.



Amphia Ziekenhuis

Rustiger was het bij het Amphia Ziekenhuis in Breda. Daar werden tijdens de jaarwisseling vier vuurwerkslachtoffers binnengebracht. Ook werden vijf patiënten behandeld, omdat ze te veel alcohol of drugs hadden genomen. Volgens een woordvoerder is oud en nieuw voor het ziekenhuis ook rustiger verlopen dan vorig jaar.



Het eerste vuurwerkslachtoffer kwam om kwart voor twaalf op de spoedeisende hulp binnen. De 16-jarige jongen had een flinke wond aan zijn hand. Hij is uiteindelijk overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.



Verwondingen in gezicht

Na twaalf uur werden nog drie slachtoffers behandeld voor voornamelijk verwondingen in het gezicht en aan ogen. De slachtoffers zijn op één na allemaal mannen van in de twintig en dertig jaar. Een slachtoffer is een man van rond de vijftig jaar oud.



Vorig jaar werden in het Amphia Ziekenhuis tijdens de jaarwisseling tien vuurwerkslachtoffers en acht mensen die te veel alcohol of drugs hadden gebruikt binnengebracht.



Meer cijfers volgen

De cijfers van andere ziekenhuizen in Brabant zijn nog niet bekendgemaakt.