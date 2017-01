Ontkateren met een ijskoude Nieuwjaarsduik: 'Zo koud, je voelt helemaal niks'

MILHEEZE - Terwijl een deel van Brabant langzaam wakker wordt en de resten oliebol opeet of opruimt, stonden zondagochtend de bikkels al klaar voor de Nieuwjaarsduik. Een van de plaatsen was het Strandbad in Milheeze. Daar namen enkele tientallen sportievelingen deel, maar een echte duik werd het niet.

Het was de eerste keer dat in Milheeze een nieuwjaarsduik georganiseerd werd, maar het enthousiasme was er niet minder om. Zo'n dertig mannen en vrouwen stonden zondagochtend te koukleumen langs het water van het Strandbad. Hotel-restaurant Nederheide organiseerde de duik.





Met een temperatuur die rond het vriespunt lag, was de 'waarom'-vraag snel gesteld. "Omdat het leuk is, het schijnt ook gezond te zijn", antwoordt één van de deelnemers. "Wij zwemmen elke week, dus nu met de nieuwjaarsduik ook", vult een ander hem aan.Als (na wat technische problemen) het startschot dan eindelijk klinkt, gaat iedereen het water in. De een wat verder dan de ander. "Het is fris! Je voelt helemaal niks", aldus de man die als eerste weer op het droge staat. "Maar het is wel leuk, volgend jaar weer!"