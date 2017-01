Tijn, Thijmen, Paddy of de reddende buurman: wie is voor jou de held van 2016?

EINDHOVEN - Ook in 2016 kende Brabant er weer velen: helden. Allemaal verrichtten ze het afgelopen jaar een bijzondere daad voor een ander. Van miljoenen ophalen voor het goede doel tot een dappere reddingsactie ondernemen. Maar wie is voor jou de held van 2016?

Doodzieke Tijn lakt nagels voor Serious Request

Hij is nog maar zes jaar oud, maar haalde in de laatste maand van 2016 even 2,5 miljoen euro op voor het goede doel. De ongeneeslijk zieke Tijn Kolsteren uit Hapert stal onze harten door voor Serious Request in Breda honderden nagels te lakken. De actie werd overal in het land opgepikt, zelfs Bekende Nederlanders pakten de nagellak ter hand en dan telt één euro per nagel opeens wel heel lekker aan. Held!



Thijmen (7) redt kinderen in zwembad Oosterhout

In zwembad De Warande in Oosterhout ging het afgelopen zomer helemaal mis. Door een menselijke fout daalde de vloer van het zwembad naar beneden en kwamen kinderen zonder zwemdiploma in het diepe water terecht. De kinderen raakten in paniek, maar de 7-jarige Thijmen verzamelde al zijn moed en trok twee kindertjes naar de kant van het zwembad. “Ik was zo bang dat ze verdronken”, zei de jonge held tegen Omroep Brabant.



Kankerpatiënt Paddy redt leven tijdens Alpe d'Huzes

In juni beklom de 58-jarige Paddy Reijnders uit Eindhoven 's nachts de Alpe d'Huez. Hij zag een wandelaar die onwel was geworden, twijfelde geen moment en ging over tot reanimatie tot het slachtoffer weer bij kennis kwam. Het besef dat hij een heldendaad heeft verricht, kwam bij de Eindhovenaar pas later binnen.



Buurman redt twee meisjes uit brandend huis Best

Een buurman heeft in maart van 2016 geholpen twee meisjes (8 en 15) te redden uit een brandend huis in Best. De brand was aangestoken door de vader van de meisjes, Georg K. Hij wilde zijn dochters vermoorden en is inmiddels veroordeeld tot 12 jaar celstraf.