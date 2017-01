Vrouw (43) aangerand in Schijndel, verdachte (19) aangehouden

SCHIJNDEL - De politie heeft een man van 19 uit Schijndel aangehouden die een vrouw van 43 zou hebben aangerand. De vrouw uit Schijndel werd op de Molendijk-Noord van haar fiets getrapt en onzedelijk betast.

Het slachtoffer verzette zich, waarop de dader er op zijn fiets vandoor ging en de vrouw in een sloot achterliet. De vrouw moest uit de sloot geholpen worden. Ze raakte niet ernstig gewond maar was wel erg geschrokken.



Het signalement leidde naar de verdachte die in zijn woning werd aangehouden. De politie onderzoekt of hij ook betrokken is bij twee eerdere aanrandingen in oktober en november in de omgeving van de Vijverweg in Schijndel.