7-jarige jongen zwaargewond na aanrijding, automobilist meldt zich later op politiebureau

ROOSENDAAL - Een 7-jarige jongen uit het Belgische Leopoldsburg is op oudjaarsavond zwaargewond geraakt toen hij door een auto werd aangereden. Dat gebeurde rond halfzeven in de Telefoonstraat in Roosendaal.

Het jongetje rende onverwacht de straat op en werd door een auto geschept. De 22-jarige bestuurder uit Roosendaal reed in eerste instantie door, maar meldde zich een half uur na het ongeluk op het politiebureau. Daar is hij verhoord. Ook is er een bloedproef afgenomen.



De uitkomst daarvan is niet bekend. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.