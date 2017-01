Het leukste nieuws van 2016 ging over een worstenbroodje

EINDHOVEN - Wat was de leukste gebeurtenis van 2016?, was de vraag die we stelden in de op één na laatste eindejaarspoll over het jaar dat inmiddels achter ons ligt. Er is massaal gestemd en over de uitslag kan dit keer geen enkele twijfel bestaan.

De geboorte van een babyolifantje, 'downie' Björn die op date kon met zijn grote liefde Jolinda, het nieuws dat het worstenbroodje officieel immaterieel erfgoed is geworden en commotie om een speelgoedslang. Dat waren de opties waaruit gekozen kon worden. 1378 keer werd er gestemd, zowel via Twitter als via de site.



Worstenbroodje

Het nieuws over ons Brabantse worstenbroodje maakte de meeste mensen blij. 54% van de stemmers op Twitter koos voor de lekkernij die in 2016 als immaterieel erfgoed bestempeld werd, op de site scoorde het nieuws 39% van de stemmen. Een duidelijke winnaar.



Hoera, een olifantje

Het nieuws dat in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek een babyolifantje is geboren eindigt op een tweede plaats. Madiba bleek een enorme publiekstrekker voor het park, en ook veel stemmers op de poll waren enthousiast over haar. Op Twitter kreeg de olifant 22% van de stemmen, op de site zelfs 35%.



Björn

De verstandelijk beperkte Björn die dankzij een actie op Facebook op date kon met zijn grote liefde eindigt op de derde plaats. 18% van de stemmen op Twitter en 19% van de stemmen op de site waren voor hem. Het etentje bij Brownies & Downies in Asten zal er niet minder om geweest zijn!



Wat voor een slang?

De commotie om een speelgoedslang kreeg wat minder handjes op elkaar. In februari dook het ding op in Zevenbergen. Een ongeruste bewoner sloeg alarm, maar toen de politie en de dierenambulance arriveerden bleek het dus om een stuk speelgoed te gaan. 6% van de menen op Twitter stemden op de slang, op de site was dit 8%. Helaas, moet hij de mensen maar niet zo laten schrikken.