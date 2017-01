Verbijstering bij leerkrachten afgebrande basisschool: 'Ik hoopte dat er nog iets te redden was'

EINDHOVEN - Ze hoopten dat het misschien toch nog meeviel en dat er nog iets overeind zou staan, de leerkrachten en leerlingen die nieuwjaarsdag naar hun afgebrande school De Rungraaf in Eindhoven kwamen kijken. Maar de puinhoop is enorm.

Alleen zwartgeblakerde en smeulde resten zijn over van de gymzaal en de lokalen. De basisschool voor speciaal onderwijs moet op zoek naar een ander gebouw.



Nieuwjaarsnacht rond twee uur sloegen de vlammen uit het pand. Voor de brandweer was er geen redden meer aan. Die kon alleen voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. De oorzaak van het vuur is nog onbekend. "Het zou vuurwerk kunnen zijn, maar dat is speculeren", zegt Ton Driessen van de brandweer.



Ongeloof

Leerkracht Joyce kijkt samen met anderen vol ongeloof naar de smeuldende resten van haar leslokaal: "Ik hoopte dat er nog iets te redden was, maar er is niets meer van over".



De school zal deze week op zoek moeten naar noodopvang voor de 130 leerlingen om de kinderen weer veilig les te kunnen geven. Hoe groot de schade precies is, dat is nog onbekend, maar die zal enorm zijn omdat het gebouw als verloren moet worden beschouwd.



Heel erg

Ook leerling Dimitri die met zijn ouders is komen kijken moet even slikken als hij de zwartgeblakerde resten van zijn school ziet: "Ja gewoon heel erg, ik had verwacht misschien alleen de gymzaal en mijn lokaal, maar dit is wel echt heel erg".