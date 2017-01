Groepje mannen berooft drie vrouwen tijdens oudjaarsnacht

BREDA - Drie vrouwen zijn in de nieuwjaarsnacht in Breda beroofd door een groepje van vijf mannen. De vrouwen liepen over de Eindstraat naar het centrum toen de mannen om hen heen kwamen staan. Die zeiden dat ze hun geld moesten afgeven. De slachtoffers voelden zich daardoor zo bedreigd dat ze dat ook deden.

Uiteindelijk lukte het de vrouwen om weg te komen en de politie te bellen. Toen die arriveerde waren de vrouwen weer weg, maar later deden ze alsnog aangifte op het bureau.



Hulp nodig

De recherche is een onderzoek gestart en zoekt getuigen van de beroving.



De daders hebben een lichtbruine huidskleur en één is ongeveer 1,65 meter lang. Die man had een normaal postuur en is ongeveer 25 jaar oud. Mogelijk draagt hij zijn haar in dreads. De tweede dader was iets ouder en iets langer dan de eerste. Van de rest van de mannen is niet veel bekend.



De politie meldt dat het zou kunnen dat deze groep al meer vrouwen in het centrum heeft lastig gevallen.