Wil er iemand nog een gemeentehuis kopen? 'Wij hebben ze niet meer nodig'

WOUDRICHEM - De gemeentehuizen van Werkendam, Aalburg en de gemeente Woudrichem zijn op nieuwjaarsdag onverwachts te koop gezet. Alle drie de gevels van de drie gemeentehuizen zijn volgehangen met borden waar 'Te koop' en 'Te huur' op staat. De actie is een politieke boodschap van Progressief Altena, in die regio een combinatie van GroenLinks, PvdA en D66.

Volgens woordvoerder Jan Koekkoek wil de partij op deze manier duidelijk maken dat er geen gemeentehuizen meer nodig zijn.



De nieuwjaarsactie van de partij heeft alles te maken met de fusie van de drie gemeenten op 1 januari 2019. Voor die tijd moet er besloten zijn of er een nieuw gemeentehuis moet komen en wat er gaat gebeuren met de drie huidige gemeentehuizen.



"We willen absoluut niet dat er een nieuw gemeentehuis word gebouwd in de regio Altena", zegt Jan Koekkoek. "In onze visie zijn gemeentehuizen zoals we ze nu kennen niet meer nodig. Ambtenaren kunnen thuis of groepsgewijs op locatie werken en een burgemeester kan in onze regio bijvoorbeeld ceremonieel worden ondergebracht in kasteel Dussen."



Volgens Koekkoek was Paula Jorritsma, wethouder voor Progressief Altena in de gemeente Woudrichem, op de hoogte van de actie. "Binnen onze partij was iedereen op de hoogte."



Ambtenaren weg en dan..

Komend voorjaar praten de gemeenteraden van de nu nog zelfstandige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem over de herbestemming van de drie gemeentehuizen. Van Woudrichem is al bekend dat onder meer de bibliotheek en een kinderdagverblijf in het pand zullen trekken. In ambtenarenjargon: een multiculturele bestemming.