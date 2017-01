Inbrekers slaan toe: drie 'lompe' inbraken in één straat

EINDHOVEN - Aan de Rooseveltlaan in de Eindhovense wijk Achtse Barrier zijn drie inbraken gepleegd. Bij alle inbraken was sprake van 'lomp geweld', aldus de politie.

Buurtbrigadier Erik van Pareren ging zondagmiddag bij de woningen langs. Er zijn ruiten vernield en een tuinpoort is opengebroken. Bij één woning is een grote schuifpui vernield."Zeer lompe inbraak op de Rooseveltlaan. Drie panden in een rij zijn bezocht", schrijft Van Pareren op Twitter. Alle woningen zouden door de inbrekers helemaal doorzocht zijn.Of en hoeveel spullen er meegenomen zijn is nog niet bekend.De politie is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben.