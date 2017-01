Herboren Marianne Vos oppermachtig in Grote Prijs Sven Nys

BAAL - Marianne Vos heeft zondag haar derde zege in vijf wedstrijden geboekt. De zevenvoudig wereldkampioene veldrijden uit Babyloniënboek was op nieuwjaarsdag de sterkste in de Grote Prijs Sven Nys in het Belgische Baal.

Vos, die ook al won in Heusden-Zolder en Diegem, koos twee ronden voor het einde de aanval en werd beloond. Ze kwam 16 seconden voor de Belgische Ellen Van Loy over de finish. Regerend wereldkampioene Thalita de Jong uit Ossendrecht spurtte naar de derde plaats op 47 seconden van haar winnende provinciegenote.



Vos oogt als herboren in het veld. Ze maakte kortgeleden haar rentree na bijna twee jaar afwezigheid en reed vanaf cross één rond alsof ze nooit was weggeweest. In Baal was ze zelfs superieur. "Het was even zoeken op dit parcours. Er waren veel geultjes waar je moest opletten en geconcentreerd moest blijven", vertelde Vos na afloop op Sporza. Ze reed voor het eerst onder de nieuwe sponsornaam WM3 Pro Cycling.



De wedstrijd in Baal maakte deel uit van de DVV-Trofee. Thalita de Jong heeft met nog één wedstrijd voor de boeg nog altijd de leiding in het klassement met 42 seconden voorsprong op de Belgische kampioene Sanne Cant.