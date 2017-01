Fietsster (22) kritiek na aanrijding in Oss, drie arrestaties en auto teruggevonden

Fietsster uit Geffen in kritieke toestand in ziekenhuis na ongeluk ( Foto: Gabor Heeres / SQ Vision)

OSS - De 22-jarige fietsster uit Geffen die tijdens de nieuwjaarsnacht in Oss werd aangereden door een auto ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De aanrijding gebeurde kort na één uur op de kruising van de Doctor Saal van Zwanenbergsingel en de Ruwaardsingel.

De automobilist ging na de aanrijding met hoge snelheid ervandoor. Op de plaats van het ongeluk vond de politie een kentekenplaat van de auto. Inmiddels zijn drie mannen (21, 28 en 30) uit Nijmegen aangehouden.



De mannen zitten nog vast. De auto is zondagochtend in Oss teruggevonden en door de politie in beslag genomen voor nader onderzoek.