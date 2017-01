'NAC Breda bereikt akkoord met Stijn Vreven als hoofdcoach'

BREDA - NAC Breda heeft Stijn Vreven aangesteld als trainer. De 43-jarige Belg is daarmee de opvolger van de vertrokken Marinus Dijkhuizen. Dat meldt De Standaard.

Het is NAC dus gelukt om voor 2 januari, de dag dat de club de voorbereidingen start voor de tweede seizoenshelft, een nieuwe coach te presenteren.



Afgelopen maandag werd al bekend dat NAC en Vreven onderhandelden. "Het is een fantastische club. Een echte volksclub, dat past wel bij mij", zei hij toen.



Cultheld

Vreven is geen onbekende in Nederland; hij groeide van 1999 tot en met 2003 uit tot een cultheld bij FC Utrecht. De fans daar droegen hem op handen vanwege zijn tomeloze inzet en (bloed)fanatieke verdedigingswerk.