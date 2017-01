Zwarte Cross met Brabants tintje: Kenny B. en Björn van der Doelen

LICHTENVOORDE - Festival Zwarte Cross heeft de eerste namen van de programmering voor de editie van 2017 bekendgemaakt. Naast bekende Brabandse artiesten als Kenny B. en Björn van der Doelen zullen ook de dj's KillTheBuzzz uit Breda en Thomas Newson uit Heeswijk-Dinther hun opwachting maken.

De 21e editie van Zwarte Cross wordt van 13 tot en met16 juli gehouden in Lichtenvoorde in Gelderland. Op het muziekfestival en motorcross-event zijn dit jaar diverse Brabantse artiesten te bewonderen





Kenny B. uit Tilburg brak in 2015 door met zijn hit 'Parijs'en is sindsdien een graaggeziene gast op diverse festivals.Björn van der Doelen is onderdeel van de theaterprogrammering van de Zwarte Cross. Sinds 2007 vormt theater een belangrijk onderdeel van het festival. Van der Doelen zal zijn 'Brabantstalige roots in Americana jasje' ten gehore brengen, zo wordt beloofd.