Deze 12 coureurs verdedigen de Brabantse eer tijdens de Dakar Rally

EINDHOVEN - Twaalf Brabantse deelnemers staan aan de vooravond van 's werelds zwaarste gevecht tussen mens en machine en dat alles tegen een even prachtig als onbarmhartig landschap: de Dakar Rally. Een voorstelrondje.

TRUCKS

Gerard de Rooy

De man die eigenlijk geen introductie behoeft. De trucker uit Son is niet alleen de kopman van het team, maar ook regerend titelhouder. Met de zege van vorig jaar, de tweede uit zijn carrière, werd hij in één klap de beste Nederlandse Dakardeelnemer ooit. Het zorgt er ook voor dat hij met een ander gevoel naar Zuid-Amerika afreisde. Winnen is voor mij niet meer persé nodig.'



"Natuurlijk win je nog altijd het liefste zelf, maar als dat er niet inzit dan help ik graag een ploeggenoot om te winnen."



Ton van Genugten

Eén van die ploeggenoten met goede papieren is Ton van Genugten. De coureur uit Eersel ontwikkelde zich de laatste jaren stormachtig en rijdt voor eigen kansen. "Een podiumplek zou wel mooi zijn ja. De vrachtwagen en het team zijn goed genoeg, dus het zou moeten kunnen."



Peter Versluis

Een van de grote concurrenten van Team De Rooy. De man die zijn fortuin verdiende in de wereld van zout water en grote boten, kan namelijk ook in het mulle woestijnzand uitstekend uit de voeten. "Afgelopen jaar mochten we meer dan een week lang laten zien dat we het sterkst waren, maar de techniek liet ons één dag in de steek. Dit jaar mag en kan dat niet gebeuren", zegt hij strijdvol.



Hans Stacey

De man uit Best wiens deelname én gezondheid aan een zijden draad hingen. Bij Stacey werd een tumor op de gehoorzenuw ontdekt. De winnaar van 2007 werd bestraald én genezen verklaard om toch mee te doen. "Dat geeft echt een zucht van verlichting."



Maurik van den Heuvel

Stond vorig jaar op de rustdag ineens tussen de snelle mannen, werd uiteindelijk twaalfde en zou dit jaar wel eens dé verrassing kunnen worden. De Udenaar boekte naar eigen zeggen winst op elke vierkante centimeter' van zijn Scania torpedotruck. "Zelfs uit de deuren hebben we 23 kilo gewicht kunnen halen. Door er een paar gaten in te boren."



Vick Versteijnen

Ploeggenoot van Van den Heuvel bij Team Dakarspeed. De Tilburger, vorig jaar 24ste in een DAF, is al even ambitieus en kruipt daarom ook achter het stuur van een Scania. "Je ziet het veld zo hard groeien en dan ga je toch nadenken. We hebben leuk gereden in 2016, maar we willen nu in de top mee gaan doen. Iets nieuws bouwen en gas geven."



Frank Tilburgs

De coureur uit Borkel en Schaft die vorig jaar hevig geëmotioneerd de finish haalde van zijn debuut-Dakar. Hij heeft een automatische versnellingsbak ingebouwd om makkelijker door de duinen te komen en sneller op te kunnen trekken. "Daarnaast ben ik nu veel meer ontspannen. Ik had vorig jaar geen idee wat ik allemaal mee zou maken."



Jan van de Laar

Het familieteam uit Best. De equipe eindigde vorig jaar als 26ste en dat moet beter. Vader Fried en zijn zoons Jan en Ben hopen dit jaar op de top-20. "Vorig jaar hadden we veel problemen met de turbo. Dit jaar hebben we er betrouwbaarder materiaal opgezet."



AUTO'S

Erik van Loon

De eigengereide ondernemer uit Riethoven die volgens rallylegende Nasser Al-Attiyah niet alleen dikke kans maakt op een podiumplek, maar de Dakar zelfs kan winnen. "Erik heeft de vaardigheden en de snelheid. Hij heeft alleen wat geluk nodig", aldus de man uit Qatar. Van Loon rijdt dit jaar in een Toyota.

Ebert Dollevoet

Heeft op zijn palmares weliswaar zeven Dakar-deelnames staan, maar reed de Dakar nog nooit uit. "En dat moet gebeuren", aldus de autocoureur uit Valkenswaard. Zes etappes komen de coureurs niet onder de 3500 meter, hoogte is dus een scherprechter. De laatste keer kon de auto van Dollevoets niet verder. Dat moet nu voorkomen worden.



QUADS

Kees Koolen

De man uit Bergeijk voor wie de editie van 2017 (ondanks zijn ervaring) vooral ook een ontdekkingsjaar wordt. Koolen bouwde zelf een nieuwe quad en die was pas vlak voor vertrek klaar.



"Het doel is om dit jaar goede daguitslagen te rijden. Ik denk dat ik vooral op hoogte kan verrassen. Het kan zomaar zijn dat ik nog wat rare dingen tegenkom zodat ik terug word geworpen in het klassement. Het is dan ook een project voor de komende jaren."



MOTOREN

Jurgen van den Goorbergh

De eenzame strijder die begint aan zijn negende Dakar. Opnieuw als kistrijder. "Enkel en alleen met jezelf, je motor, de natuur en je roadbook. Er is toch niets mooiers?" De Bredanaar bouwde een compleet nieuwe (en lichte) motor. "We rijden een flink aantal dagen op hoogte en dat is al zwaar genoeg. Ik hoop dat mijn lichtere motor me daar wat voordeel gaat brengen. En ik ben ook maar een klein mannetje hè."



Start in Asuncion

De Dakar Rally begint op zondag 1 januari met de podiumceremonie in Asuncion (Paraguay). Twee weken later finisht de rally in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.