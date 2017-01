Ruit ingegooid en auto in brand gestoken in Den Bosch

DEN BOSCH - Aan de Lingestraat in Den Bosch is zondagavond een auto in vlammen opgegaan. Het lijkt erop dat een van de ruiten van de auto is ingeslagen en dat de auto daarna van binnen in brand is gestoken.

De brandweer had de autobrand snel onder controle, maar de auto was niet meer te redden. Niemand raakte gewond.