File door autobrand op A58 bij Tilburg

TILBURG - Op de A58 van Tilburg richting Breda is zondagavond een auto in brand gevlogen. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. De rechterrijstrook werd een klein uur afgesloten tussen Tilburg Centrum-West en Tilburg-Reeshof.

Rond half negen stond er drie kilometer file. Vlak voor negen uur is de auto weggetakeld en werd de rijstrook vrijgegeven.