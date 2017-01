Water in Maas-Waalkanaal gepompt om waterpeil te verhogen na gat in stuw Grave

GRAVE - Rijkswaterstaat gaat maandag water vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal pompen. Sinds donderdag kunnen er geen boten meer over het kanaal, omdat het waterpeil te laag is. Dat komt doordat er een gat van 25 meter in een stuw bij Grave zit, omdat daar donderdag een schip tegen de Thompsonbrug botste.

Door het lage waterpeil zijn ook woonboten scheef komen te liggen. Rijkswaterstaat plaatst maandag twee grote pompen op een ponton in een oude sluiskolk in Heumen. Naar verwachting kunnen de pompen maandagmiddag beginnen met draaien. Rijkswaterstaat verwacht dat het een aantal dagen duurt voordat het oorspronkelijk waterpeil in het Maas-Waalkanaal weer is bereikt.



LEES OOK: Gat van 25 meter in stuw Grave: 'Maar schade aan steunblokken lijkt mee te vallen'



Het waterpeil daalde bij de Maas ook flink, maar het is volgens Rijkswaterstaat geen probleem om vanuit de Maas water naar het Maas-Waalkanaal te pompen. Er stroomt vanuit Sambeek meer water in de Maas, dan dat er wordt uitgepompt.



Ongeluk

Het schip botste donderdag tegen de stuw omdat het zicht erg slecht was door de mist. De gevaarlijke stof benzeen lag aan boord, maar volgens burgemeester Lex Roolvink van Grave is er geen gevaar voor de omgeving. Wel is het water in de Maas een paar meter gedaald door de beschadiging aan de stuw. De bootjes in de haven van Grave liggen droog.



Zaterdagmiddag besloot Rijkswaterstaat dat een spoedreparatie aan de stuw niet nodig was. "Op de beelden die we hebben gemaakt met de onderwatercamera’s lijkt de schade aan de steunblokken mee te vallen", zei Maurice de Graaf van Rijkswaterstaat toen.



LEES OOK: Ongeluk met schip in Grave: boten liggen droog, brug weer open voor verkeer