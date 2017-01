WK darts: liveblog duel tussen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld

LONDEN - Twee Nederlandse grootheden, één finaleplaats. Michael van Gerwen nam het zondagavond op tegen Raymond van Barneveld en de winnaar van de vaderlandse titanenstrijd bereikte daarmee de finale van het WK darts. Omroep Brabant hield het duel live bij.

Set 8:

Van Gerwen-Van Barneveld: 3-1

Game over! Van Gerwen pakt de eerste de beste kans en stormt als een meteoriet de finale van het WK darts in. Petje af.







Van Gerwen-Van Barneveld: 2-1

Matige (eigen) leg van Van Gerwen nu, gezien de standaarden van vanavond. Barney moet 116 gooien, maar mist op D18. Van Gerwen knalt z'n eerste kans in tops. 2-1!



Keurige 84-finish van Barney, onder druk. Hij vindt de bullseye.MvG opent met 180, en nog eentje. En mist de dubbel-12!! Zo dicht bij de ninedarter daar. Pakt natuurlijk wel de eerste leg.Van Gerwen heeft 68 nodig voor de zevende set en tja, die pakt 'ie natuurlijk meteen.Arme Barney. Zo gooien en toch zo op je donder krijgen.Schoonheidsfoutje van Van Gerwen nu, die Barney terug laat komen voor een finish. Pakt 'm op dubbel-18 en leeft dus nog.Het publiek, een halfuur geleden nog zo bloedfanatiek, is muisstil geworden. Ze groot is het klasseverschil nu en vergeet niet dat Van Barneveld zelf ook een bizarre partij gooit. 2-0.Bullseye, dubbel-16. Het lijkt zo makkelijk nu voor Van Gerwen.Onhoudbaar, die kale sloophamer. Na negen pijlen nog 40 over en boem: daar is de vierde set.Zware scores weer voor beiden, Barney houdt de druk hoog. Van Gerwen krijgt een 66 finish en pakt 'm! Daar is het vuistje weer. Hij móést 'm gooien en gooit 'm.Van Gerwen pakt rust in deze leg, zo lijkt het. Barney pakt 'm eenvoudig.Mighty Mike pakt soepel zijn eigen leg. Vierde leg op rij, nu. Barney moet antwoorden nu.Een affice als dit wordt zelden waargemaakt, maar voorlopig is dit letterlijk de beste wedstrijd die ooit op tv is uitgezonden.Van Gerwen geeft er nog een klap op en zet 'm neer op tops. 118 gemiddeld, mensen. Mist vervolgens wel drie pijlen op die 40, maar Barney profiteert niet. Van Gerwen pakt meteen de vijfde set.Krankzinnig. Knipper met je ogen en er zijn twee legs voorbij. Van Gerwen pakt vervolgens een break met een 11-darter. Bizar.Stop de persen! Van Barneveld mist een dubbel. Zijn eerste. Van Gerwen krijgt een kans maar mist op tops, en dus mag Barney terug naar het bord en trekt hij de stand helemaal gelijk.Sterke leg van Van Gerwen, die 'm wegzet op tops en de leg vervolgens pakt met een kaarsrechte pijl precies in het midden.Stoïcijns? Weergaloos. Gemiddelden van beide heren rond de 114(!). Van Barnevelds vizier voor de dubbels is echter nog steeds feilloos afgesteld en dus is het 0-2.Barney blijft stoïcijns gooien en is een eind op weg naar een ninedarter. Pakt de leg en dus een break.De Brabander is op stoom! Hij perst er een tiendarter uit en pakt daarmee de derde set.Van Gerwen krijgt een kans (84) op de break, maar mist. En pakt 'm in de volgende beurt wel. Breekt dus Van Barneveld. Van Gerwen staat daarmee voor het eerst op voorsprong dit duel.Van Gerwen blijft uit de problemen ondanks een kleine kans op een break van Barney. Vindt tops op het juiste moment. Barney 113 gemiddeld, MvG 111,5. Wauw.Barney gooit al weer zijn zesde 180'er en blijft feilloos bij het finishen. 0-1 dus.Van Gerwen pakt de set! Vindt tops en draait de 2-1 achterstand in legs dus perfect om.Wat een schitterend gevecht. Van Gerwen nu met een 114-break, de uitpuilende ogen en gebalde vuisten. 2-2. Twaalf 12-darts beurten, bovendien.Ouch. Van Gerwen mist de bullseye op 124 en Van Barneveld stampt er een enorme finish uit. De Hagenaar is momenteel niet te stoppen. Break. Van Gerwen knikt goedkeurend.Van Barneveld scoort echter als een malle en finisht nog beter: hij staat nog altijd op 100% na een dubbel-16. Het gaat in een razend tempo. Beide spelers rond de 110 gemiddeld.Het eerste antwoord van Van Gerwen, die een 124-finish gooit. De gemiddelden liggen wat dat betreft hoog.En Van Barneveld houdt het gaspedaal diep ingedrukt, krijgt een kans op dubbel-18 en vindt die met een sierlijk boogje. Van Gerwen heeft voorlopig niets in te brengen.En het is Barney die de eerste tik uitdeelt: hij krijgt een kansje van Van Gerwen en benut die feilloos.Van Gerwen mist een pijl op dubbel-18, en dus voorkomt Van BArneveld dat hij in de eerste leg meteen gebroken wordt.Mighty Mike uit Gemonde won in de halve finale betrekkelijk eenvoudig van Daryl Gurney ( 5-1 ), terwijl Barney in een spannende wedstrijd afrekende met Phil Taylor. De winnaar ontmoet in de finale de regerend wereldkampioen Gary Anderson.