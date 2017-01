Twee voetgangers geschept door auto in Gemert

GEMERT - Op de kruising van de Sint Annastraat met de Molenakkerstraat in Gemert zijn zondagavond twee voetgangers gewond geraakt. Een man en een vrouw werden tijdens het oversteken geschept door een auto.

Een van de voetgangers had een flinke hoofdwond en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere voetganger raakte lichtgewond. De bestuurder raakte niet gewond, maar is wel erg geschrokken. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.