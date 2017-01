Sublieme Michael van Gerwen in finale WK Darts

LONDEN - Michael van Gerwen heeft de finale bereikt van het WK Darts in Londen. De darter uit Gemonde blonk in een ongekend sterke halve eindstrijd uit tegen Raymond van Barneveld, die zelf vooral in het begin geweldig stond te gooien. Het werd 6-2 voor Van Gerwen, maar de strijd was spannender dan de cijfers doen vermoeden.

De Nederlandse titanenstrijd werd dit jaar eigenlijk in de vijfde set beslist door Van Gerwen. Daarna pakte hij nog drie sets op rij en was 'Barney' verslagen. Op het vorige WK verloor hij in de derde ronde van Van Barneveld, die toen ook zijn Waterloo vond in de halve finale.



WK-finale

In de finale speelt Van Gerwen maandagavond tegen titelverdediger Gary Anderson. Die won het Schots onderonsje met 6-3 van Peter Wright.