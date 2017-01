Michael van Gerwen trots op bizarre zege: 'Dit was uitmuntende klasse'

LONDEN - De grijns op het gezicht van Michael van Gerwen was zondagavond al even reusachtig als zijn gemiddelde tegen Raymond van Barneveld. 'Dit was goed, héél goed, maar Raymond liet me ook zo spelen. Ik had geen andere keuze.'

"Hij begon fantastisch, maar ik hield in m'n achterhoofd dat hij dat niveau waarschijnlijk niet zou kunnen vasthouden. En dat klopte. Ik ben echt heel, heel blij. Het was van uitmuntende klasse en ik ben er trots op", zei Van Gerwen, die het bizarre gemiddelde van 114 gooide.



Van Barneveld was een gebroken man na afloop. "Ik vroeg me na de eerste set af waar Michael bleef, maar dat antwoord kwam snel genoeg. Bij 4-2 speelde hij echt briljant, zoals 't hele jaar", aldus Barney, die zelf 109 gemiddeld (!) gooide."Maar die gemiddelden tellen niet als je verliest. Ik wens Michael het allerbeste in de finale en hoop voor Nederland dat hij wint, maar ik ben er kapot van. Ik doe echt m'n best, maar ik ben niet goed genoeg meer."