Dakar Rally begonnen met podiumceremonie: 'Net de Tilburgse kermis'

ASUNCION - In een bloedheet Asuncion is de Dakar Rally afgetrapt met de podiumceremonie. In verband met de hitte in de hoofdstad van Paraguay werd het voorstelrondje opgeschoven naar de late avond.

Quadrijder Kees Koolen uit Bergeijk was in Paraguay de eerste Brabander die over het podium rolde. Er waren ongeveer honderduizend mensen op de been in de hoofdstad. "Er is een heel park opgebouwd, zo groot als de Tilburgse kermis. Er zijn echt veel mensen", zegt Erik van Loon uit Eersel.



"De mensen zijn echt enthousiast. Het is hier bloedheet, overdag blijven de mensen thuis. In de avond is het wat koeler, daarom gaan we ook wat later over het podium. Het leeft hier echt", zo omschrijft vrachtwagencoureur Maurik van den Heuvel uit Uden zijn eerste indrukken van de Dakar Rally.



Lange proloog

De Dakar Rally begint maandag echt met een eerste proef van 39 kilometer. "Er kan meteen wat gaan gebeuren", voorspelt Erik van Loon, die dit jaar in een Toyota rijdt en op een plek bij de beste vijf aast. "De proloog is langer dan normaal. Het is een bossige omgeving, met wat hindernissen. Er zitten genoeg dingen in die het spannend kunnen maken."



Ton van Genugten is vooral blij dat hij eindelijk in zijn vrachtwagen mag stappen. "Ik heb een jaar gewacht op dit moment. Die papierwinkel hoort er ook bij, dat is ook belangrijk. Maar het hotel heb ik wel gezien. We hebben hier in de buurt nog getest. Alles voelt goed aan, we kunnen vertrekken."



Er doen dit jaar twaalf Brabanders mee aan de Dakar Rally, die over twee weken in Buenos Aires finisht.