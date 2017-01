Schuurtje in vlammen op in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Een schuurtje bij een huis aan de Fluitekruidbeemd in Valkenswaard is zondagnacht door brand verwoest. Ook een deel van een schutting ging in vlammen op.

De brand ontstond iets na halfeen. De brandweer was snel ter plekke, maar het schuurtje en de schutting waren niet meer te redden.



Over de oorzaak van de brand is niks bekend. Er raakte niemand gewond.