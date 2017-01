Pas op het kan glad zijn op de weg, code geel nog van kracht

EINDHOVEN - Het KNMI waarschuwt ook maandagochtend nog voor gladheid in onze provincie. De waarschuwing code geel is nog steeds van kracht. Let dus op wanneer je de weg op gaat.

Natte weggedeelten kunnen glad zijn door bevriezing. De waarschuwing geldt voor vrijwel heel het land.



Zondag werd aan het eind van de middag code oranje afkondigd vanwege gladheid. Rond tien uur zondagavond werd teruggeschaald naar code geel.Het KNMI adviseert automobilisten hun rijgedrag aan te passen en weerberichten en waarschuwingen in de gaten te houden.Code geel geldt vooralsnog tot tien uur maandagochtend.