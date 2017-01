Zuidoost-Brabant wordt wakker in een witte wereld, eerste sneeuw deze winter [FOTO's]

BUDEL - Wanneer je in het zuidoosten van de provincie naar buiten kijkt, kan het zomaar zijn dat je een witte wereld ziet. In Budel bijvoorbeeld zijn de straten maandagochtend vroeg wit gekleurd. Dit voor het eerst deze winter.

Het is maandagochtend vroeg net boven nul. Het KNMI waarschuwt daarom onder meer in onze provincie nog voor kans op gladheid.De waarschuwing code geel is nog steeds van kracht. Let dus op wanneer je de weg op gaat.