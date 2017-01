Een slank lijf, een dikke bankrekening en zen met je familie, in 2017 gaan we het allemaal doen

EINDHOVEN - Sporten, stoppen met roken, meer tijd met de familie doorbrengen, gezonder eten. Het zijn allemaal goede voornemens die in het nieuwe jaar regelmatig terugkomen op het lijstje.

Onze verslaggeefster Alice van der Plas gaat vandaag naar de sportschool in Eindhoven om het eens te hebben over die goede voornemens, waar vaak niet zo veel van terecht komt. Tenminste, bij Alice...



Wel halen

Bij sportschool Powerhouse 040 staan er op maandag 2 januari gewoon trainingen op het schema. En deze sportschool is toch even anders dan een 'gewone' sportschool. Alice gaat praten met de trainers over hoe je je goede voornemens op het gebied van sport en gezondheid dit jaar wel zou kunnen halen. Ze is de hele dag te horen op Omroep Brabant radio!