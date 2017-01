Jumbo slaat vleugels verder uit met achttien AC-restaurants

VEGHEL - De snelwegrestaurants van AC worden binnenkort omgebouwd tot La PLace-restaurants. De achttien AC-restaurants, waaronder de vestiging in Oosterhout, zijn overgenomen door La Place. Hoeveel La Place, dat in handen is van het Veghelse Jumbo, voor de restaurants langs de snelweg heeft betaald, is niet bekendgemaakt.

De overname werd maandag bekendgemaakt door investeerder GR8 Investments dat de achttien AC restaurants in november overnam van het Italiaanse Autogrill. GR8 is eigendom van drie telgen van horecafamilie Van der Valk.



Al in november was bekend dat GR8 in overleg was met Jumbo over de overname van een aantal restaurants.



LEES OOK: Jumbo mag zelfstandige vestigingen van La Place overnemen