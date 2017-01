Taxichauffeur bedreigd met mes door lastige klant

DEN BOSCH - Een taxichauffeur in Den Bosch is zondagochtend met een mes bedreigd door een klant. De klant wilde niet betalen voor een ritje van het centraal station in Den Bosch naar een adres aan De Bossche Pad in de stad.

Toen de chauffeur de 35-jarige man hierop aansprak, zei hij dat hij geld ging halen. Hij belde her en der aan en probeerde een aantal deuren open te maken. De pogingen leverden echter niks op.



De man wilde vervolgens naar een ander adres gebracht worden. Toen de taxichauffeur zei dat hij eerst geld wilde zien voor het ritje, trok de man een mes. Vervolgens pakte de verdachte wat spullen waaronder een telefoonoplader uit de taxi en ging hij ervandoor.



Aangehouden op Zuid-Willemsvaart

Nadat de geschrokken chauffeur de politie had gebeld, wisten agenten de verdachte op de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch aan te houden.



De gestolen spullen en het mes had hij nog op zak. Hij zit vast.