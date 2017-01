Stijn Vreven over NAC Breda: 'Een eredivisieclub die achtste staat in de Jupiler League'

BREDA - Stijn Vreven is maandagmorgen gepresenteerd als nieuwe trainer van NAC Breda. De oud-speler van onder meer FC Utrecht gaat bij de Jupiler-Leagueclub aan de slag als opvolger van de recent ontslagen Marinus Dijkhuizen. Vreven tekende een contract tot en met het eind van het volgende seizoen.

De benoeming van de 43-jarige Vreven werd afgelopen weekend een feit.



Ontslagen bij Waasland-Beveren

De tweevoudig Belgisch international stond eerder als speler ook op de loonlijst bij Vitesse en ADO Den Haag. In oktober 2016 werd Vreven als trainer ontslagen bij de Belgische voetbalclub Waasland-Beveren.



Vreven weet uit zijn actieve periode in ons land dat het kan spoken bij NAC. “Ik ken het DNA van de club, wat erg belangrijk is. Als speler kwam ik hier vaak, dat was vaak erg lastig. Ik weet wat er nodig is om hier speler te mogen zijn”, zo zei hij tijdens de persconferentie, meldt NAC Fanzine De Rat “Binnen de staf heb ik met Jelle ten Rouwelaar en Rob Penders twee NAC-iconen. Dat moeten we benutten om het WIJ-gevoel terug te brengen in deze zeer jonge spelersgroep.”“Ik zit hier niet voor niks, een collega van mij is ontslagen, dus er is wat aan de hand. Ik voel de professionaliteit bij NAC. Het is een eredivisieclub, maar de realiteit is dat we achtste staan in de eerste divisie. Iedereen hier smacht naar de eredivisie, we willen ook graag snel terug. Maar vooral willen we een interactie met de supporters. We moeten in de play-offs komen, dat is het doel.”