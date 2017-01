Caravanbrand: kind (8) met brandwonden naar ziekenhuis

DE HEEN - Bij een brand in een caravan aan de Zeelandweg-Oost in het dorp De Heen (gemeente Steenbergen) is maandagochtend een 8-jarig kind gewond geraakt. Het kind is met brandwonden in de ambulance naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De brand was snel geblust, meldt de brandweer. Er kwam veel rook vrij. Naast twee blusvoertuigen en een ambulance, kwam er ook een traumahelikopter op de brand af.