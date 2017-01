Vuurwerk vegen in Helmond 'Het lijkt hier soms wel een oorlogsgebied'

Op sommige plekken in Helmond is het een rommeltje na oudejaarsavond

HELMOND - In alle vroegte vertrekken maandag vijf veegwagens en veertien vegers vanaf het industrieterrein net buiten Helmond. De straten in de stad liggen na oudejaarsavond bezaaid met vuurwerk en die moeten worden schoongeveegd. En dat gaat een flinke klus zijn volgens teamleider Stefan van Tilburg: "Er wordt in Helmond West altijd veel afgestoken en hier en daar ook nog eens een vreugdevuurtje ontstoken. Het lijkt hier soms wel een oorlogsgebied."

Vol goede moed stapt Benjamin Bouwman maandagochtend in zijn wagentje. Hij mag de straten in het centrum van Helmond schoonmaken en daarna naar Helmond West. Behendig stuurt hij de veegwagen langs de stoeprandjes en veegt zo al het vuurwerk bij elkaar. "Ik vind het eigenlijk nog wel meevallen", vertelt hij. "Op meerdere plekken liggen hoopjes vuurwerk en moeten we aan de slag."



Toch is het niet alleen maar positiviteit op deze tweede januari. "Doordat er vorst aan de grond is, vriest het vuurwerk ook vast. Dat is heel moeilijk los te krijgen", aldus de veger. Maar de kou krijgt Bouwman niet chagrijnig. Hij heeft het op dit moment nog altijd beter dan zijn collega's op straat. "Ik ben blij dat ik nu in het wagentje zit want het is toch wel fris buiten", vertelt hij met een veelbetekende glimlach op zijn gezicht.Volgens leidinggevende Stefan van Tilburg zijn hij en zijn mannen nog weken bezig om de straten van Helmond vuurwerkvrij te maken. Als het schoonmaken dan zoveel moeite kost, waarom begin je dan niet op 1 januari met vegen? "Omdat 1 januari nu op een zondag viel", legt Van Tilburg uit. "En we wilden ook een signaal afgeven aan de burgers. Dat ze misschien zelf al konden beginnen met hun stoep te vegen." Dat is niet overal even goed gedaan. En voor die stoepjes maken Van Tilburg en zijn mannen graag een ommetje.