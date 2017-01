Pompen bij Heumen moeten waterpeil in Maas-Waalkanaal laten stijgen

GRAVE - Rijkswaterstaat start maandag om drie uur met het pompen van water vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. De pompen worden geplaatst in een oude sluiskolk in Heumen en moeten ervoor zorgen dat het water in het kanaal weer gaat stijgen. Nadat donderdag een schip tegen de Thompsonbrug in Grave botste en de stuw vernielde, is het water sterk gedaald.

Het zal ongeveer drie dagen duren voor het waterpeil in het kanaal weer in orde is. "We gaan voorzichtig te werk", legt woordvoerster Monique Zaat van Rijkswaterstaat uit. "Er liggen veel woonboten en als we het water te snel laten stijgen, kan er schade ontstaan."



Na de botsing ontstond een gat van 25 meter in de stuw bij Grave. Deze kan hierdoor geen water meer tegenhouden en het waterpeil is daardoor flink gedaald. Woonboten hangen scheef en ook kunnen grote bedrijven langs het Maas-Waalkanaal niet over het water bevoorraad worden. Ook lopen sloten en vijvers leeg wat zorgt voor vissterfte en milieuschade.Volgens Rijkswaterstaat is er over een paar dagen weer beperkt vaarverkeer mogelijk op het kanaal. "Pas als de stuw gemaakt is, kan al het waterverkeer weer gaan varen." Dat kan nog wel enkele weken duren.Rijkswaterstaat zoekt maandag ook met sonarboten naar afgebroken stukken van de stuw. "Er liggen mogelijk delen op de bodem van de rivier", zegt woordvoerster Zaat. "Als deze onderdelen worden gevonden, kunnen we kijken of de jukken en schuiven van de stuw te herstellen zijn."Het Duitse schip botste donderdag tegen de stuw . Nu die geen water meer tegen kan houden is het water in de Maas een paar meter gedaald. Boten in de haven van Grave liggen hierdoor droog.Over de oorzaak van de botsing is nog niks bekend. Ook duurt het nog een paar dagen voor duidelijk is wat de totale schade is én wanneer de Maas weer bevaarbaar is.