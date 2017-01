Ook Willem II zoekt digitaal voetbaltalent in FIFA 17

Het Nederlandse Studenten Kampioenschap FIFA in Tilburg. (Archieffoto)

TILBURG - Willem II gaat in navolging van onder andere PSV en Ajax op zoek naar een e-sporter. De gamer in kwestie komt uit voor de Tilburgse club in de voetbalgamereeks FIFA.

Net als PSV organiseert ook Willem II eerst een toernooi om uit te maken wie de club mag vertegenwoordigen. De kwalificatie begint online, om uiteindelijk in het echt te worden afgerond.



Inschrijven voor een van de vier toernooien, die volgende week al gespeeld worden, kan hier. De vereiste minimumleeftijd om mee te doen is zestien jaar. Aan ieder toernooi mogen 32 gamers meedoen, meldt de club.