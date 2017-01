Dakar 2017 is begonnen, motoren van start in snikheet Paraguay (LIVEBLOG)

EINDHOVEN - Dakar 2017 is nu echt begonnen. De motoren, auto's, trucks en buggy's leggen vandaag een proloog van 39 kilometer. De start is voor het eerst in Paraguay, waar de temperaturen op kunnen lopen tot veertig graden. De verrichtingen van de twaalf Brabantse coureurs zijn te volgen in ons liveblog.

De motoren zijn als eerste vertrokken. Bredanaar Jurgen van den Goorbergh vertrekt rond één uur voor zijn proef.