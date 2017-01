Poep en pis ontwijken in trappenhuis van appartementcomplex in Breda

BREDA - "Ik ga niet meer met de trap! Je stapt in de poep of de pis en soms moet je er zelfs overheen springen." De bewoners van een appartementencomplex aan het Van Coothplein in Breda zijn er helemaal klaar mee.

Al een paar maanden hebben zij last van ongenode gasten. Met name in de gezamenlijke ruimtes wordt er drugs gebruikt, gedeald en ligt er overal viezigheid.



"Sinds een maand of twee is het heel erg. Ze staan gewoon te plassen in de lift!" aldus bewoonster Trudy van der Kleijn-Braspenning.



"D'r zijn hier tientallen bewoners die elke keer klachten indienen. Er is overlast van zwervers, maar ook van drugsdealers", vertelt mevrouw Van der Kleijn-Braspenning. "Soms gaan ze de containerruimte in, met z'n tweeën. Wij zijn niet achterlijk."Medebewoonster Mia Poppelier vertelt: "Vorige week ging ik het vuil beneden brengen. Zit daar zo'n griet een lepel met een vuurtje te verwarmen, drugs te gebruiken. Dan stuur je ze weg, maar zolang ze weten dat ze binnengelaten worden, komen ze toch terug. Het is dweilen met de kraan open."De bewoners hebben al heel veel klachten ingediend bij wooncorporatie AlleeWonen, de beheerder van het complex. De wooncorporatie heeft een brief gestuurd naar alle bewoners. In die brief staat onder meer dat de meest gemelde klacht gaat over de aanloop van junks en daklozen naar twee adressen in het gebouw. AlleeWonen heeft de bewoners van deze adressen aangesproken en gesommeerd ervoor te zorgen dat de overlast stopt. Ook hebben drie junkies een pandverbod ontvangen. Alleen is er tot nu toe nog niets veranderd volgens de bewoners.Woningcorporatie AlleeWonen was maandagmorgen nog niet bereikbaar voor commentaar.