Baby Thijn was er snel bij, nieuwjaarsbaby half uur na middernacht geboren

TILBURG - De vuurpijlen vlogen in de Nieuwjaarsnacht nog volop door de lucht, toen in Tilburg baby Thijn werd geboren. Het jongetje kwam om 00.34 ter wereld in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Daarmee zou hij zomaar de allereerste nieuwe Brabander van 2017 kunnen zijn.

Vader Martijn en moeder Irma Kemmeren zijn apetrots op hun nieuwjaarskindje van 3804 gram. In een mailtje aan het ziekenhuis, stellen ze met een knipoog dat het vuurwerk buiten werd afgestoken om de komst van hun zoon te vieren.



Veel van de Brabantse ziekenhuizen, spreken van een rustige nieuwjaarsnacht op de verlosafdelingen. Zelfs de meest fanatieke feestvierders hadden zichzelf met kater en al alweer uit bed gesleept thuis, toen in het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom bijvoorbeeld pas om 11.20 voor het eerst kersvers babygehuil klonk. Dat kwam uit de keel van een meisje.In het Bredase Amphia Ziekenhuis was het eerder raak, daar werd om 1.13 uur een jongetje geboren. Zes uur later, om 7.18 uur, werd in het Veldhovense Maxima Medisch Centrum een meisje ter wereld gebracht. Daartussenin was er in Helmond pril geluk, toen om 2.52 uur in het Elkerliek Ziekenhuis een jongetje het levenslicht zag. En om 6.33 uur landde de ooievaar bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Of hij een jongen of een meisje bracht, is niet bekend.Na de vroege ochtend was het weer even stil in de Brabantse verloskamers. Om 10.38 uur diende de nieuwjaarsbaby van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zich aan. Het was een meisje. De nieuwjaarsbaby van het St. Anna Ziekenhuis (Eindhoven en Geldrop) is ook een meisje. Ze heet Hailey en maakte om 17.02 uur haar entree. Op de facebookpagina van het ziekenhuis staat een foto van de verpleegkundigen van dienst, moeder met baby en vader met champagneflesje.Bij ziekenhuis Bernhoven was maandag niemand bereikbaar voor commentaar.