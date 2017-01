Thijs en Lars (19) als jongste partij de gemeenteraad in: 'Niet meer ladderzat in de kroeg'

SON - Ze zijn pas 19 jaar oud en ze gaan nu al als fractieleden de politiek in. Thijs van Zutphen en Lars van Asseldonk van Lijst Blanco worden vanavond beëdigd in het nieuwe Meierijstad. En daarmee zijn ze de jongste partij van Nederland. "De kroeg in? Dat kan nog wel, maar niet te zat hè."

Of het een grap was? Nee, dat niet. Maar ze hadden natuurlijk nooit verwacht dat ze met twee zetels vanaf maandagavond in de raad van Meierijstad zouden zitten. "De jongste fractievoorzitter van Nederland ben ik nu. Ja, dat voelt wel vreemd."



Thijs is 19, woont nog bij zijn ouders in Sint-Oedenrode en zit nog vol in de studieboeken. Toch stort hij zich vanaf vanavond in de serieuze politiek van het nieuwe Meierijstad. Spannend is het, maar vooral heel erg leuk, vindt de jongste leider.



Winst na een slopende campagne

14 augustus is het, wanneer Thijs samen met zijn jonge collega's beginnen met een 'slopende' campagne. Zeker veertig uur per week probeert hij de inwoners van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode te overtuigen van zijn jonge talent. Waarom hij? "Ik mocht voor het eerst stemmen en er zat voor mij gewoon echt niets tussen. Tja, dan maar op jezelf stemmen hè!"



Niet iedereen vond dat gelijk een goed idee. Een jong broekie, dachten sommigen op straat. "We kregen te horen: 'Ik weet niet of dat nou zo'n goed plan is'. Juist voor hen gaan we ons nu bewijzen."Want wanneer op 23 november bekend wordt dat Thijs met twee zetels de gemeenteraad in mag, is hij niet meer te houden. "Ik sta echt te trappelen. Ik heb vers bloed dat nu de politiek in mag. Dat is geweldig."Een 'geweldige' taak, maar ook een serieuze. "De kroeg kan ik nog wel in, maar je moet wel oppassen nu. Je kan niet ladderzat zijn. Maar ik denk dat dat allemaal wel goed komt. En mijn school? Dat gaat ook goedkomen. Maar de politiek staat nu op nummer één."Maandagavond om 19.00 uur wordt Thijs samen met Lars beëdigd. Of het het begin is van een lange politieke carrière? "Eerst Meierijstad. Dan zien we over een paar jaar wel of we naar Den Haag willen."