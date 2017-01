Beroemd Brabants animatieteam is terug met film 'Kop op', vanavond op tv

BREDA - De nieuwe korte film van het Brabantse animatiecollectief Job, Joris & Marieke wordt maandag op tv uitgezonden. De geanimeerde komedie ‘Kop Op’ begint om vijf voor zes op NPO Nederland 3.

De film is gemaakt in samenwerking met Viking Film voor de VPRO. In 2014 sleepten de drie met hun korte animatiefilm A Single Life wel een Oscarnominatie in de wacht. Ze grepen toen naast de filmprijs.