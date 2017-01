3,5 miljoen voor behoud troeteleik? 'Te duur', vindt de provincie

ULVENHOUT - De provincie wil niet mee betalen om troeteleik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout te behouden. "Wij vinden het bedrag van 3,5 miljoen euro te hoog", laat de provincie maandag weten. Dat bedrag is nodig om het viaduct aan te passen, zodat het mogelijk is om A58 te verbreden.

Eind november vorig jaar werd bekend dat de troeteleik gekapt gaat worden, omdat er een bredere A58 komt. De verbreding kan volgens Rijkswaterstaat alleen via de middenberm, omdat de weg anders te breed wordt om onder het vlakbij gelegen viaduct te gaan.



Heel veel mensen vinden het zonde als de ruim 140 jaar oude eik straks gekapt wordt. Op de Facebookpagina gaven tienduizenden mensen aan dat de zomereik moet blijven. Boswachter Frans Kapteijns en de Bomenstichting riepen op om geld te doneren voor het behoud van de eik.



Partij voor de Dieren stelde vervolgens Statenvragen over de kapkwestie en noemde de eik een visitekaartje voor Brabant. Daar is de provincie het niet mee eens. "Nee.Het is een markante boom die voor de voorbijrijdende automoblist een mooi herkenningspunt is op de A58."De provincie Noord-Brabant is verder ook niet van plan om de eik een beschermde status te geven, zodat deze beschermd is tegen het kappen. En ook zal er bij de vluchtstrook niet uitgeweken worden naar de vluchtstrook. "Rijkswaterstaat heeft een hele zorgvuldige afweging gemaakt in een poging om te eik te behouden, maar dit is niet mogelijk binnen de randoovrwaarden voor techniek, veiligheid en aanvaardbare kosten."