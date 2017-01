Hallo Jumbo! Omzet voor Veghelse supermarktketen was 6,6 miljard in 2016

VERGHEL - De omzet van supermarktketen Jumbo uit Veghel steeg in 2016 met 428 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor. De omzet-teller kwam daarmee op 6, 678 miljard. Met die jaarcijfers komt het bedrijf maandag naar buiten.

De autonome groei van Jumbo was 4 procent. Dat is groei op eigen kracht, dus zonder bijvoorbeeld groei die het gevolg is van bedrijfsovernames mee te rekenen. Het bedrijf stelt met die 4 procent bovengemiddeld te presteren.



'Schot in de roos'

Jumbo kocht in 2016 restaurantketen La Place van de curatoren van de failliete warenhuisketen V&D. Jumbo nam alleen de vestigingingen over die niet in een voormalig V&D-pand zaten. In de aangekochte fillilalen steeg de omzet met 12 procent, tot 103 miljoen euro. Jumbo noemt de overname 'een schot in de roos'. Maandag werd duidelijk dat 18 AC- snelwegrestaurants aan La Place zijn verkocht. En La PLace is dus van Jumbo. Ook werkt La Place samen met Hudson's Bay een een nieuw restaurantconcept. Hudson Bay gaat warenhuizen openen in Nederland, onder meer in de voormalig V&D-panden in Den Bosch en Tilburg.



In de loop van 2017 komt Jumbo met gemakswinkels in binnensteden. Die kleine Jumbo-fillialen zullen elementen van Jumbo en van La Place hebben.